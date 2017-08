Scolari kondigt 'groot verlies' aan: Barça heeft beet

Een transfer naar China is volgens criticasters het einde van een grote loopbaan, maar Paulinho bewijst het tegendeel. De 29-jarige middenvelder verkast van Guangzhou Evergrande naar FC Barcelona.



Eerder deze zomer leek de transfer nog af te ketsen. Echter, voor een vermeende transfersom van veertig miljoen euro zou er nu dan toch een akkoord zijn bereikt. "De hoge prijs die Barcelona betaalt voor Paulinho is een grote waardering voor deze club en het nationale elftal van Brazilië", stelt trainer Luiz Felipe Scolari.



El Mundo Deportivo citeert de oud-bondscoach van Brazilië als volgt: "Paulinho is een speler met exceptionele individuele kwaliteiten. Wij wensen hem het beste en hopen dat hij een grote toekomst tegemoet gaat. Dat we Paulinho kwijtraken is een groot verlies voor Guangzhou Evergrande, maar het is ook goed voor het Chinese voetbal."



Eerder kwam de Zuid-Amerikaan uit voor Tottenham Hotspur.