Verbeek uit kritiek: "Je hebt de boel niet op orde"

De financiële armslag is bij veel Eredivisie-clubs gering en dus klopt menigeen aan bij topclubs in Europa. Zo huurt NAC Breda een half elftal van Manchester City, tot afgrijzen van Gertjan Verbeek.



In het NRC Handelsblad zegt Verbeek: "Dat vind ik een gebrek in de organisatie. Je hebt de boel niet op orde als je zoveel spelers moet huren. Je kapitaal moet op het veld staan. Bij gehuurde spelers is het net als een gehuurd huis, dat geld geef je één keer uit en krijg je nooit meer terug. Dit is overleven."



De momenteel clubloze oefenmeester is dus geen fan van zulke constructies. "Het is ze overkomen, de promotie, dan moet je soms wat. Het getuigt niet van goed beleid. Zes spelers huren is niet goed voor een gezonde BVO, dit is alleen voor de korte termijn. Ik deed het altijd in opperste nood, en bij voorkeur maar één speler."