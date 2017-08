Opmerkelijk debuut Hahn: "Toen voelde ik al iets"

Warner Hahn heeft weinig plezier overgehouden aan de uitwedstrijd tegen FC Groningen. Bij de allereerste poging van de thuisclub raakte de doelman van sc Heerenveen geblesseerd en niet lang daarna viel hij uit.



"Er ging een bal voorlangs en die begeleidt ik rustig naast. Maar toen voelde ik al iets in m'n schouder", vertelt de oud-Feyenoorder aan FOX Sports. "Daarna ging het spel door en vrij snel daarna scoorden wij. Tijdens het juichen voelde ik dat het niet goed zat."



Zijn schouder bleek uit de kom. "Nu hoop ik op een snel herstel. Hoe lang het herstel duurt? Weet jij het? Eerlijk gezegd was ik daar op dat moment niet mee bezig. Toen dacht ik dat er misschien nog meer kapot was. Maar zoals het nu voelt, voelt het redelijk. Morgen kijken we wel even verder."