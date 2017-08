Sofyan Amrabat heeft zijn Eredivisie-debuut voor Feyenoord bekroond met een 2-1 overwinning op FC Twente. De oud-speler van FC Utrecht viel in, maar genoot ontzettend.



"Gewoon prachtig, dat is het juiste woord", vertelt Amrabat aan Feyenoord TV. "Je voelt echt de steun van de twaalfde man. Als je het over ‘de twaalfde man’ heb, is dit het beste voorbeeld. Vorig jaar heb ik hier natuurlijk ook al gespeeld en toen voelde ik al hoe mooi het is. Heel mooi om in zo’n atmosfeer te spelen."



Uiteraard hoopt Amrabat op meer. "En daar doe ik alles voor. Ik probeer iedere dag beter te worden en natuurlijk wil je spelen maar je moet ook geduld hebben. De trainer maakt keuzes, meer kan je niet doen. De trainer geeft aan dat hij tevreden en blij met me is. Ik val nu in en hoop steeds vaker minuten te gaan pakken."