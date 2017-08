"Vorig jaar had Feyenoord de gunfactor, nu wil men winnen"

Giovanni van Bronckhorst is tevreden met de eerste zege van het seizoen, wel erkende de trainer dat de 2-1-zege op FC Twente moeizaam was. En dat kan dus beter.



''Het belangrijkste is de overwinning vandaag, zeker in de eerste wedstrijd van het seizoen'', zegt de trainer tegenover Fox Sports. ''Daarna komt het veldspel en wat we nog kunnen verbeteren. Ik vond ons in de eerste helft van de wedstrijd iets te statisch.''



Botteghin mocht opbouwen en kwam in de problemen. ''Dan verwacht je diepte van de middenvelders en de aanvallers. Je moet FC Twente dan dwingen om te verdedigen door ze erachter te leggen. In de tweede helft deden we dat wat meer.''



"We moeten ons daartegen wapenen. Onze status is veranderd, daar zijn we trots op. Maar we moeten nog steeds elke wedstrijd winnen, week op week. Vorig jaar hadden we de gunfactor, maar het kampioenschap was verdiend. Ploegen zijn altijd gemotiveerd tegen de topclubs.''