Teleurstelling in De Kuip: "Dan zijn de druiven zuur"

FC Twente leek lang op weg naar een goed resultaat bij Feyenoord, uiteindelijk verloren de Tukkers toch met 2-1. Trainer René Hake baalde, want er was meer te halen bij de landskampioen.



“Dan zijn de druiven zuur. We krijgen nog een grote kans. Die moet binnen, dan halen we een punt. We hebben goed verdedigd, op een paar momenten na”, vertelde hij bij FOX Sports.



“In de eerste tien minuten hadden we één goed moment met Jensen, en daarna maakt hij nog een geweldige goal. Heel zuur dat we dan de 2-1 tegen krijgen na een vrije trap."