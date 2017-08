FC Twente rekent op snelle transfer voor middenvelder

Als het allemaal lukt heeft René Hake binnen afzienbare tijd de beschikking over een extra speler in zijn selectie. Dat moet dan een middenvelder gaan worden, zo meldt FOX Sports via Mark van Rijswijk.



De verslaggever meldt dat na het duel tussen Feyenoord en FC Twente duidelijk is geworden dat de Tukkers bezig zijn om een nieuwe middenvelder aan te trekken. De bedoeling is dat dit snel wordt afgehandeld. Om wie het gaat is nog niet duidelijk, behalve dat het om een speler zou gaan die momenteel actief is in de Tweede Bundesliga in Duitsland.





