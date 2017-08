Piqué: dáárom speelt Neymar nu bij Paris Saint-Germain

Centrumverdediger Gerard Piqué kwam in het transferspel van Neymar met een opvallende tweet. De Spanjaard schreef 'hij blijft', maar vervolgens koos de Braziliaanse superster dus toch voor een transfer van 222 miljoen euro naar Paris Saint-Germain. Daar vertelt Piqué nu het een en ander over ...



In gesprek met de Spaanse media zegt de stopper dat hij ten tijde van het plaatsen van de tweet al wist dat Neymar zou gaan vertrekken. "Ja, toen was dat wel al bekend. Hij werd boos op me nadat hij erachter kwam dat ik het gepost had."



Over de waaromvraag inzake het vertrek van de international van Brazilië vertelt Piqué vervolgens: "Het gebeurde op de bruiloft van Lionel Messi. Dani Alves was aanwezig en hij is een goede vriend van Neymar. Hij heeft hem in Rosario overtuigd om voor Paris Saint-Germain te kiezen, dat is ons allemaal wel duidelijk." Er leeft overigens geen kwaad bloed tussen de stopper en de Braziliaan. Piqué heeft Neymar veel succes gewenst in het Parc des Princes en andersom plaatste de aanvaller een dankwoord richting zijn oude teamgenoot op zijn Instagram.