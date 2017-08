'AC Milan: 35 miljoen euro voor Ajax-speler'

Het wordt met de dag drukker in het kantoortje van directeur spelerszaken Marc Overmars van Ajax. Waar Tottenham Hotspur concreet is voor centrumverdediger Davinson Sánchez, hoopt ook AC Milan nog zaken te kunnen doen met Ajax. Dat is in ieder geval zo volgens de Italiaanse media.



De krant Tuttosport schrijft dat spits Kasper Dolberg hoogstwaarschijnlijk een belangrijk target wordt voor de Rossoneri binnen een paar dagen. Milan heeft al behoorlijk wat spelers aangetrokken, waaronder bijvoorbeeld centrumverdediger Leonardo Bonucci, maar mist nog een spits. Spelers als Pierre-Emerick Aubameyang en Andrea Belotti werden genoemd in Milaan, maar zijn niet haalbaar gebleken. Nu zou Milan het dus maar willen proberen bij Ajax.



De gewezen topclub uit de Serie A zou 30 tot 35 miljoen euro overhebben voor Dolberg. Het is niet de verwachting dat Ajax daar genoegen mee neemt, aangezien men in Amsterdam van mening is dat de Deense international wel wat meer waarde vertegenwoordigt. Bovendien wil coach Marcel Keizer zijn goede spelers binnenboord houden, alhoewel het maar zeer de vraag is of dat gaat lukken ...