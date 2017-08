'Sánchez neemt beslissing over Spurs-transfer'

Het Engelse Tottenham Hotspur heeft 39 miljoen euro geboden voor de diensten van de Colombiaanse centrumverdediger Davinson Sánchez van Ajax. De Amsterdammers willen de stopper graag houden en hebben hem een nieuw contract aangeboden. Volgens de Engelse media wil hij echter helemaal niet verlengen in de Johan Cruijff ArenA.



The Daily Mail schrijft op zondagmorgen dat Sánchez aan directeur spelerszaken Marc Overmars heeft gevraagd of hij hem wil laten gaan. De international van het nationale elftal van Colombia zou wel brood zien in een megatransfer richting de Premier League. De krant rept overigens van een transfersom die mogelijk op kan lopen tot 44 miljoen euro, wat een recordtransfer zou betekenen voor de Eredivisie-topclub.



Ajax zit goed in de slappe was en kan het zich veroorloven om een dergelijke aanbieding terzijde te schuiven, maar heeft niets aan een ontevreden speler. Vermoedelijk kan Sánchez gewoon heel erg veel verdienen in de Engelse competitie en heeft dat de doorslag gegeven. Ook FC Barcelona, Real Madrid en Internazionale hebben belangstelling, maar dit is een stuk minder concreet.





