Heracles Almelo-trainer John Stegeman was boos over de afsluiting van de oefencampagne. Uitgerekend tegen Ajax ontbrak sterspeler Samuel Armenteros ook nog eens, maar de ploeg toonde veerkracht middels een 2-1 overwinning.



"Dat het dan zo uitpakt, had ik niet meteen verwacht", beaamde Stegeman tegenover TC/Tubantia. "We zijn ongelooflijk blij, maar de uitslag zegt me niet zoveel. We waren niet eens top. Ik vind dat we in balbezit nog de nodige stappen moeten maken."



Stegeman zag onvoldoende lef. "Daardoor riepen we de problemen over ons zelf af." Na rust nam Ajax nog wel 'verdiend' de leiding. "Toen waren we even zoekende. Na de 1-1 ging Ajax aanvallend wisselen en dan hebben wij een paar geweldige spitsen die wel raad weten met de ruimte. Na die 2-1 was het vrouwen en kinderen eerst bij ons, maar we hebben het op karakter over de streep getrokken."