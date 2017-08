VVV'er maakt gebaar: "Dit doelpunt was voor Appie"

Het publiek in Almelo dacht zaterdagavond aan Abdelhak Nouri, maar de Ajax-middenvelder speelde ook in Limburg een rol. Tarik Tissoudali van VVV-Venlo dacht na zijn doelpunt tegen Sparta Rotterdam (3-0) aan zijn vriend.



Tissoudali vierde zijn doelpunt door het rugnummer 34 te maken met zijn vingers. "Dit doelpunt was voor ‘Appie’. Hij is een vriend van me en ik ken zijn familie erg goed. We komen allemaal uit het westen van Amsterdam. We waren deze zomer we nog samen in Marokko", vertelt de VVV'er aan De Telegraaf.



VVV heeft de eerste driepunter dus binnen en kan zich nu opmaken voor een bezoek aan FC Twente. "oor deze overwinning gaan we met een lekker gevoel naar de Grolsch Veste, maar ik verwacht wel een veel sterkere tegenstander dan Sparta was."