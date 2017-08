Marcel Keizer wacht ook na zijn derde Ajax-wedstrijd nog op zijn eerste officiële overwinning. Na twee gelijke spelen tegen OGC Nice bleek Heracles Almelo zaterdagavond zelfs met 2-1 te sterk.



"Het is een ontzettende mokerslag en het is niet de eerste", verwees Keizer naar de situatie van Abdelhak Nouri en de uitschakeling tegen Nice. "We zijn pas heel kort bezig, maar we hebben er al een aantal geïncasseerd. En toch gaan we morgen gewoon nabespreken."



Keizer tegenover FOX Sports: "En dan richten we ons op Rosenborg, want die zal gewoon gewonnen moeten worden." Tegenover FOX Sports kon de oefenmeester nog niets zeggen over de inzetbaarheid van Davinson Sánchez, die mentaal niet klaar werd bevonden voor dit duel.



De Ajax-trainer stelt: "Dat weet ik net zo min als jij. Of zijn afwezigheid invloed heeft gehad? Nee, dat vind ik veel te makkelijk. We hadden hier gewoon de wedstrijd moeten winnen. Met of zonder Davinson. Dat zijn geen excuses."