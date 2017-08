Cocu grijpt in: "Vandaag was het niet goed genoeg"

Phillip Cocu liet Joshua Brenet in de thuiswedstrijd tegen AZ (3-2 zege) starten, maar al na een half uur werd hij afgelost door Kenneth Paal. De PSV-trainer voelde zich genoodzaakt om in te grijpen.



"Joshua heeft voor ons ook veel goede wedstrijden gespeeld", opende Cocu tegenover het Eindhovens Dagblad. "Maar vandaag was het niet goed genoeg en dit was nodig."



Zijn vervanger maakte volgens Cocu een goede indruk. "Kenneth heeft zijn waarde voor ons gehad en moet natuurlijk nog veel leren, maar zeker in de slotfase was hij betrokken bij een paar belangrijke intercepties. Hij gaat met ziel en zaligheid voor het plekje op linksback en dat valt in hem te prijzen, heb ik al vaker gezegd."