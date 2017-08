Euforie in Venlo: "Mooier dan dit kan bijna niet"

VVV-Venlo is volgens velen degradatiekandidaat nummer één. Ook in De Koel is men realistisch over de verhoudingen, maar met een 3-0 overwinning op Sparta Rotterdam zijn de eerste drie punten al wel binnen.



"Mooier dan dit kan bijna niet", glundert trainer Maurice Steijn in gesprek met L1. "We speelden in een zo goed als vol huis en op basis van de wedstrijd is 3-0 een terechte uitslag."



Steijn wist vooraf het belang gezien het zware programma. "Je wil niet teveel druk op de eerste wedstrijd leggen, maar dit is wel een wedstrijd waar je de eerste punten van het seizoen moest pakken. Maar we zullen ieder duel spelen om te winnen."



Clint Leemans, Tarik Tissoudali en Vito van Crooij maakten de doelpunten.