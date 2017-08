Pastoor bijt op de tong: "Want de woorden worden vuil"

Sparta Rotterdam hoopt ook dit seizoen lijfsbehoud te realiseren, maar op bezoek bij VVV-Venlo ging het zaterdagavond direct al mis. Alex Pastoor zag zijn team een 3-0 nederlaag lijden in De Koel.



Pastoor noemt de nederlaag zowel 'pijnlijk' als 'heel duur'. "Ik vind dat we dit aan onszelf te wijten hebben", vertrouwde hij de NOS toe. "We hebben prima gevoetbald in de eerste helft en we hadden afgesproken in de tweede helft precies hetzelfde te doen. Als ik dan zie hoe we de eerste paar minuten na rust dan spelen en direct de tweede tegengoal krijgen. Dan is de wedstrijd wel gespeeld. Het was een vreselijke attitude."



De Sparta-trainer begrijpt er weinig van. "We verspeelden in die tien minuten gewoon de wedstrijd. De jongens werken keihard, maar die houding in de eerste minuten van de tweede helft kan ik niet thuisbrengen." Pastoor had Mathias Pogba goed kunnen gebruiken, maar hij vertrok. "Ik wil er ook niet te veel woorden aan vuil maken, want de woorden worden vuil als ik het daarover ga hebben. Het zit me nog steeds niet lekker. Geen van de betrokkenen."