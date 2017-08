Ajax heeft een riant bod van Tottenham Hotspur afgewezen, maar de kans is reëel dat Davinson Sánchez alsnog vertrekt. Clubwatcher Mike Verweij vindt de Amsterdamse houding wel gepast.



"Misschien denkt hij (directeur Marc Overmars, red.) dat hij nog veel meer voor hem kan krijgen, hoe gek dat ook is", aldus de journalist van De Telegraaf. "Tijdens het trainingskamp in Oostenrijk zei Overmars over een aantal spelers, Onana, De Ligt, Ziyech en Dolberg dat ze niet te koop zijn en dat Sánchez niet voor minder dan veertig miljoen weg mag. Het is niet toevallig dat Spurs nu precies die veertig miljoen heeft geboden."



"FC Barcelona en Real Madrid zijn ook zeer geïnteresseerd. Er zijn veel clubs die hem op de radar hebben", zo stelt Verweij. Zelf houdt hij rekening met een transfer van de Colombiaanse verdediger. "Ik denk dat hij er wel voor open staat om in de Premier League te spelen als hij de kans krijgt. Maar hij is pas een jaar bij Ajax, dus het zou me ook niet verbazen als hij geduld heeft en nog een jaar in Amsterdam wil blijven."