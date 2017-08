Sam Larsson wacht nog altijd op een buitenlandse transfer en dus blijft ook een binnenlandse overstap mogelijk. Zijn naam is herhaaldelijk gelinkt aan Ajax, Feyenoord en PSV, maar zij zouden geen interesse hebben. Toch ziet Mark van Rijswijk hem graag in Amsterdam spelen.



"Of Larsson een potentiële noodaankoop is voor Ajax? Ja en dat zou ook een hele goede zijn", vertelt de FOX Sports-commentator aan FC Afkicken. "Maar dan zal Amin Younes wel weg moeten, waar iedereen ook wel een beetje van uit gaat."



"Als Ajax het juiste bedrag voor op tafel legt, dan is dat hartstikke goed voor de Eredivisie als Larsson blijft. Het is een geweldige voetballer met de kwaliteiten ook om Ajax beter te maken. Dan heeft iedereen uiteindelijk zijn zin", aldus Van Rijswijk.



Ajax haalt overigens wel een linksbuiten van sc Heerenveen. De Noor Dennis Johnsen is op weg naar de hoofdstad.