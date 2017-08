Debutant Pröpper ziet sterker City pas laat toeslaan

Het is Davy Pröpper niet gelukt om een goed resultaat over te houden aan zijn Premier League-debuut. Het gepromoveerde Brighton & Hove Albion ging met 0-2 ten onder tegen Manchester City.



City domineerde vanaf minuut één getuige de bijna tachtig procent balbezit. De bezoekers kregen voldoende kansen om de ban te breken, maar Pröpper en consorten hielden stand. Bovendien werd de goal van Gabriel Jesús afgekeurd wegens een handsbal.



Brighton overleefde de eerste helft en probeerde na rust zelfs een absolute stunt uit het vuur te slepen. Lang bleef het 0-0, ook omdat Jesús opnieuw een goal geannuleerd zag worden. Toch greep City uiteindelijk de winst via Sergio Agüero en een eigen doelpunt van Lewis Dunk.



Scoreverloop:

0-1 (70') Sergio Agüero

0-2 (75') Lewis Dunk (eigen doelpunt)