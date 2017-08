Dure les voor De Boer: "Dat is helemaal zuur"

Frank de Boer noemde starten met een thuisduel een voordeel, maar promovendus Huddersfield Town liet daar geen spaan van heel. Crystal Palace verstoorde het debuut van de manager middels een 0-3 nederlaag.



"Dit is een valse start", vertelt De Boer aan Ziggo Sport. "Natuurlijk hoop je het thuisvoordeel te kunnen benutten en drie punten te pakken. We begonnen aardig, maar gaven het binnen vijftien minuten weg. Daarna kregen we weer wat controle, maar lieten we het na om de aansluitingstreffer te maken. Dan krijg je ook nog die 0-3 om de oren en dat is helemaal zuur."



Toch blijft de oefenmeester positief. "Ik heb ook positieve dingen gezien. Maar je moet negentig minuten geconcentreerd zijn. Dat waren we niet en daar betalen we de rekening voor. Maar het is nog maar de eerste wedstrijd, bij sommigen is dan wat spanning aanwezig. Dat is normaal en het gaat zeker goed komen."