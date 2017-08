'PSV krijgt nog geen permissie voor aanwinst'

Slecht nieuws voor PSV. De Eindhovenaren willen de Braziliaanse linksback Douglas Santos graag naar het Philips Stadion halen, maar hebben nu serieuze concurrentie in de strijd om de linksback van Hamburger SV gekregen. Het Franse Saint-Etienne heeft zich volgens Sport Bild in de strijd gemengd.



PSV werd lang als de grootste kandidaat gezien om Santos over te nemen van HSV, maar moet nu dus afrekenen met de Fransen. PSV hoopte Douglas Santos eigenlijk deze week al te kunnen presteren. Dat lijkt er dus (voorlopig) niet van te komen.



PSV wil hem huren, maar kijkt ook nog of er een mogelijkheid is om Santos te kopen. Mocht zijn komst uiteindelijk niet haalbaar blijken, dan kan PSV nog doorschakelen op een aantal alternatieven.



Update 19:00 uur

Het is twijfelachtig of Douglas Santos naar PSV verkast. De linksback zelf is wel geïnteresseerd in een transfer naar Eindhoven, maar zijn club Hamburger SV weigert op dit moment nog toestemming te verlenen. Dat meldt clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad.





#PSV wacht nog steeds op linksback Douglas Santos. Hij wil wel naar PSV, maar HSV heeft nog geen toestemming geven. — Rik Elfrink (@RikElfrink) 12 augustus 2017