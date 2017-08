OUCH! AZ-talent komt heel fout terecht en moet per brancard weg

AZ-middenvelder Calvin Stengs kreeg een basisplaats tegen PSV na zijn goede wedstrijden in de play-offs om Europees voetbal vorig jaar. Dat heeft slecht uitgepakt. De jongeling heeft een ernstige blessure opgelopen in Eindhoven.



Stengs probeert in duel met PSV'er Santiago Arias de bal te onderscheppen, maar dat gaat helemaal verkeerd. De technicus verdraait zijn knie en moet uiteindelijk per brancard van het veld gehaald worden. De beelden zijn hieronder te zien.





🤕 | Wat een pech voor Calvin Stengs en @AZAlkmaar. Het achttienjarige talent gaat er per brancard vanaf. #psvaz https://t.co/4F2Avz9EnE pic.twitter.com/iFIj8iczBK — FOX Sports (@FOXSportsnl) 12 augustus 2017