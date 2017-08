Koeman begint seizoen prima, De Boer blameert zich

Everton is het nieuwe seizoen prima begonnen. De ploeg van Ronald Koeman raakte deze zomer weliswaar zijn spits Romelu Lukaku aan Manchester United kwijt, maar wist de eerste wedstrijd toch te winnen. De ploeg uit Liverpool zette Stoke City met 1-0 aan de kant.



De teruggekeerde Wayne Rooney zorgde vlak voor rust voor de beslissing. De Engelsman kon in de blessuretijd van de eerste helft geheel vrij de beslissende goal binnenkoppen.



Frank de Boer heeft zich flink geblameerd. De Nederlander verloor zijn eerste officiële wedstrijd met Crystal Palace. De ploeg uit Londen ging tegen het gepromoveerde Huddersfield Town hard onderuit: 0-3. Rajiv van La Parra mocht in de 86ste minuut invallen voor Huddersfield.



Ook Chelsea begon het seizoen slecht. De Londenaren kwamen met 0-3 achter tegen Burnley, kwamen bijna terug, maar moesten uiteindelijk toch met 2-3 buigen. De Blues eindigden de wedstrijd bovendien met negen man: zowel Gary Cahill als Cesc Fabregas kregen rood.



Overige uitslagen:

Southampton-Swansea City 0-0

West Bromwich Albion-Bournemouth 1-0