Daar is hij dan! Oud-superster komt aan bij het Philips Stadion

Het leek allemaal nog wat onwerkelijk toen Diego Maradona aankondigde graag een wedstrijd van PSV bij te wonen. Trainer Phillip Cocu benadrukte uiteraard dat hij welkom is en de organisatie reserveerde al een paar goede plaatsen voor de Argentijn en zijn club, die op trainingskamp zijn in Mierlo. Toch is het er echt van gekomen: Maradona is gearriveerd bij het Philips Stadion.



Uiteraard was er erg veel belangstelling voor de oud-voetballer. Maradona staat bekend als een van de beste voetballers aller tijden. Hij won ongeveer alle prijzen met zijn club SSC Napoli en sleepte met Argentinië ook het WK in de wacht.





Aankomst Maradona bij PSV!!! https://t.co/I6iNtywDpf — paul post (@paulpostman) 12 augustus 2017