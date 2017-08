Bosz boekt eerste zege, Robben maakt rentree

Peter Bosz heeft zijn eerste officiële zege geboekt met Borussia Dortmund. De Nederlandse oefenmeester won in de DfB Pokal-wedstrijd tegen FC Rielasingen-Arlen met 0-4. De in bloedvorm verkerende Pierre-Emerick Aubameyang bewees zijn waarde met een hattrick.



De topspits benutte voor rust een strafschop en in de tweede helft schoot hij nog twee keer raak. Marc Bartra was goed voor de eerste goal: hij kopte na twaalf minuten raak tegen de amateurs.



Ook Bayern München had een makkelijke middag. De Zuid-Duitsers wonnen met 0-5 van Chemnitzer FC. Robert Lewandowski (2), Kingsley Coman, Mats Hummels en Franck Ribéry zorgden voor de doelpunten. Arjen Robben maakte zijn rentree na een tennisblessure, maar hij wist het net niet te vinden.