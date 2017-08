Het gaat echt gebeuren: Maradona komt naar Eindhoven

Het lijkt er serieus op dat Diego Maradona zijn belofte gaat nakomen. De Argentijnse oud-voetballer had onlangs beloofd aanwezig te zijn bij de wedstrijd tussen PSV en AZ en het heeft er alle schijn van dat dat geen loze woorden waren, zo meldt Rik Elfrink op Twitter.



Volgens de PSV-watcher komt de trainer, die op trainingskamp is in Mierlo met Al Fujairah, komt "met zijn gevolg" naar het Philips Stadion. Cocu vertelde zich eerder al te verheugen op de komst van Maradona: "Een fantastische speler waar ik heel graag naar keek. De deur staat open, hij is meer dan welkom!"





Maradona gaat woord houden en komt zo met zijn gevolg naar #PSV. Club heeft een fraaie plek gereserveerd in het stadion. https://t.co/sA6uKK0osg — Rik Elfrink (@RikElfrink) 12 augustus 2017