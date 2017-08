FC Groningen en sc Heerenveen sluiten de eerste speelronde zondag af met de Derby van het Noorden. Afgelopen seizoen waren de Friezen over twee duels de betere, maar eindigde de rivaal een plek hoger. Dat maakt het onderonsje dan ook extra interessant.



"Groningen is vooral beter geworden in de breedte", stelt commentator Mark van Rijswijk in het Dagblad van het Noorden. "Ik verwacht veel van Veldwijk, dat vind ik een goede aankoop. Doan ken ik nog niet, maar ik hoor alleen maar positieve geluiden over hem. Beide ploegen zullen bij de eerste acht eindigen."



Van Rijswijk vervolgt: "Van Groningen verwacht ik vooral leukere wedstrijden dan vorig seizoen. Heerenveen zal niet zo vermakelijk en goed spelen als de eerste seizoenshelft van vorig jaar en ook niet zo dramatisch als de tweede seizoenshelft. Zondag heeft Groningen een licht voordeel voor eigen publiek."