Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst hoopt dit seizoen op titelprolongatie, maar de oud-international vindt het lastig om de verhoudingen te peilen. Dat laat hij weten aan het Algemeen Dagblad.



"Ik kan nog heel moeilijk inschatten wat dit seizoen de krachtsverhoudingen zullen zijn tussen Feyenoord, Ajax en PSV", opent Van Bronckhorst. "Ajax en PSV hebben wel allebei een heel teleurstellende ervaring in de Europese wedstrijden gehad de afgelopen weken. Maar de selecties zijn hoe dan ook sterk, ze zullen allebei ongetwijfeld gaan meedraaien voor de landstitel."



Van Bronckhorst kijkt echter vooral naar Feyenoord zelf. "Ja, ik weet dat er nog altijd een financieel gat is met Ajax en PSV, maar afgelopen seizoen heeft wel iets duidelijk gemaakt. Veel financiële mogelijkheden of niet, de waarheid ligt gewoon altijd op het veld. Dáár heeft Feyenoord het laten zien en daar ben ik mee bezig. Het maakt niet uit hoeveel geld een club te besteden heeft."