Colombiaanse media: héél hoog Ajax-salaris voor Sánchez

Ajax heeft een bod van 40 miljoen euro van de club Tottenham Hotspur op centrumverdediger Davinson Sánchez afgewezen. De Amsterdammers willen dat de Colombiaan behouden blijft voor de Johan Cruijff ArenA en daarom kan hij gelijk een nieuw en verbeterd contract ondertekenen in onze hoofdstad.



De Telegraaf repte eerder van een 'geweldige aanbieding' en de Colombiaanse media weten nu wel hoe het zit. Besluit Sánchez in te gaan op de aanbieding van directeur spelerszaken Marc Overmars, dan gaat hij in de nieuwe situatie 60.000 euro per week verdienen, wat neerkomt op een jaarsalaris van 3,1 miljoen euro per jaar. Dat loon ligt een behoorlijk eindje boven het huidige salarisplafond van de Amsterdamse Eredivisie-topclub.



Ter vergelijking: naar verluidt verdient spits Vincent Janssen in Londen ongeveer 27.000 euro per week, wat neerkomt op een jaarsalaris van 1,4 miljoen euro. Sánchez zou, als we dit bericht mogen geloven, meer dan het dubbele van de Oranje-centrumaanvaller gaan verdienen, maar dan in de Eredivisie in plaats van de Premier League.