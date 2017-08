Diego Costa: via rechtszaak weg bij Chelsea

Chelsea begint dit weekend aan zijn Premier League-seizoen, maar zal dat doen zonder spits Diego Costa. De Braziliaanse Spanjaard deed het het voorbije voetbaljaar niet eens zo slecht, maar kan niet echt door één deur met oefenmeester Antonio Conte. Daarom wil hij vertrekken.



Aan het einde van het afgelopen seizoen kreeg de international van Spanje een sms'je van Conte waarin stond dat hij zich na de zomer niet meer hoefde te melden bij het Stamford Bridge-stadion. Op dit moment traint hij voor zichzelf in Brazilië en onderzoekt zijn advocaat of er via de rechtszaal wat mogelijk is.



Ricardo Cardoso vertelt aan EFFE: "De manier waarop Diego Costa is medegedeeld dat hij niet meer nodig is, getuigt van weinig respect. Dit soort discriminerend gedrag maakt het voor hem onmogelijk om terug te keren naar Chelsea. We gebruiken alle wettelijke middelen om een vertrek mogelijk te maken en hebben een formeel transferverzoek ingediend."