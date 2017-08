Vardy na verliespartij: dit is ons eerder overkomen

Spits Jamie Vardy scoorde twee doelpunten in de competitiewedstrijd tussen Leicester City en Arsenal, maar toch verloor zijn werkgever met 4-3 van de Londense Premier League-topclub. De international van het Engelse nationale team vertelt dat dat te wijten is aan een gebrek aan concentratie ...



In gesprek met de Engelse pers zegt Vardy: "Dit is ons nu in de laatste drie seizoenen hier overkomen. Een gebrek aan concentratie doet ons gewoon de das om, het gebeurt nu al drie seizoenen op rij. Gelukkig kunnen we hier ook veel positiefs uit halen, zoals het maken van drie goals in een uitwedstrijd. Toch zijn er nog een paar dingen waar we aandacht aan moeten besteden tijdens de training."



Oefenmeester Craig Shakespeare vertelt: "Jamie is weer helemaal zichzelf, we willen dat hij een plaaggeest is. Ik denk niet dat we bij de pakken neer moeten gaan zitten na dit resultaat." De 3-3 van Arsenal was discutabel, door een vermeende handsbal van Mesut Özil. "Dat moment is teleurstellend, maar uiteindelijk hadden we ook gewoon beter moeten verdedigen."