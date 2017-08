Ajax reageert op recordaanbieding Tottenham

Tottenham Hotspur heeft zich officieel gemeld bij de Eredivisie-topclub Ajax met een bod van ongeveer 40 miljoen euro op centrumverdediger Davinson Sánchez. Die aanbieding is echter weggewuifd door de Amsterdammers, die de Colombiaan gelijk een voorstel voor een contractverlenging met een salarisverhoging hebben voorgelegd.



De Telegraaf schrijft: "Het spel is op de wagen. Tottenham Hotspur maakt serieus werk van Davinson Sanchez (21), heeft zich officieel bij Ajax gemeld en is bereid 40 miljoen euro te betalen. Maar dat bod wordt door de Amsterdammers weggewuifd. Hoewel Ajax nu al acht(!) keer de transfersom die vorig jaar aan het Colombiaanse Nacional werd betaald (5 miljoen euro) kan incasseren, is de club er alles aan gelegen de rots in de branding nog minimaal één jaar in het rood-wit te laten spelen. Daarvoor is Ajax ook bereid ver te gaan."



Directeur spelerszaken Marc Overmars reageert: "Ajax heeft Davinson een topaanbieding gedaan voor een nieuw contract." Het is niet bekend of de Colombiaan in wil gaan op het voorstel van Ajax: hij staat ook nog in de concrete belangstelling van FC Barcelona en Real Madrid.