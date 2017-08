AS: Zidane zorgt voor vreugde bij Real Madrid

Zeggen dat de Franse oefenmeester Zinedine Zidane het goed doet bij Real Madrid is toch wel een understatement. De Koninklijke heeft onder de leiding van de legende van Les Bleus twee keer achter elkaar de Champions League gepakt en dat is een prestatie van formaat. Nu gaat Zizou naar verluidt verlengen.



De voormalige middenvelder van onder meer Juventus en Girondains Bordeaux zet volgens de krant AS zeer binnenkort zijn handtekening onder een contractverlenging voor drie jaar in het Estadio Santiago Bernabéu. Zidane kan vermoedelijk ook uitkijken naar een flinke salarisverhoging, omdat ze bij De Koninklijke ook wel doorhebben dat de Fransman uitstekend presteert.



Het ziet er overigens naar uit dat Zidane het ook dit seizoen met zijn aanvalstrio BBC gaat doen. Kylian Mbappé was lang in beeld in de Spaanse hoofdstad, maar naar verluidt heeft De Koninklijke afgezien van een daadwerkelijke deal, omdat het supertalent 200 miljoen euro moest kosten en ook nog eens een flink salaris eiste. Gareth Bale heeft daarom in ieder geval nog een seizoen om zich te bewijzen in de Primera División.