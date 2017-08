"Dan denk ik: wat als ik bij Ajax gebleven was?"

Verdediger Django Warmerdam stond voorheen onder contract bij Ajax, maar werd een paar keer uitgeleend. Nu mag hij het proberen in het Noordlease Stadion bij FC Groningen, maar soms denkt hij weleens terug aan zijn tijd in Amsterdam. Want wat als hij gebleven was?



In gesprek met het Dagblad van het Noorden zegt de stopper over zijn oude teamgenoten Donny van de Beek en Matthijs de Ligt: "Als ik ze nu zie spelen, denk ik af en toe: wat als ik was gebleven? Had ik nu dan ook de kans gekregen? Ik heb onder Marcel Keizer bij Jong Ajax gespeeld. Maar ik had al getekend in Groningen, voordat duidelijk werd dat Peter Bosz zou vertrekken. Ik heb trouwens nergens spijt van. Ik voel enorm veel vertrouwen bij FC Groningen en wil hier koste wat het kost slagen."



In het afgelopen seizoen werd hij uitgeleend aan PEC Zwolle. "Het was voor mij niet duidelijk wat Ajax na afgelopen seizoen met me wilde. Op een gegeven moment dacht ik dat het beter was om mijn eigen plan te trekken. Als je een jaar lang in de Eredivisie speelt, merk je pas hoeveel beter je wordt. Teruggaan naar Jong Ajax was voor mij sowieso geen optie. Als ik niet vast bij het eerste elftal zou zitten, zou ik vertrekken. Het werd dus dat laatste."