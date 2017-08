"Van Dijk is niet groter dan Southampton"

Centrumverdediger Virgil van Dijk zette nog niet zo heel lang geleden zijn handtekening onder een meerjarig contract bij Southampton, maar nu wil hij al weer vertrekken bij zijn werkgever. De Saints maken het echter niet makkelijk voor de Oranje-international en willen hem gewoonweg aan zijn contract houden.



Oefenmeester Mauricio Pellegrino zegt tegen de Engelse media: "Het probleem is dat Virgil een van onze belangrijkste spelers is. Maar er is geen enkele speler belangrijker dan elf spelers bij elkaar. Geen enkele speler is groter dan de club. Virgil is belangrijk, maar de club is vanaf het begin duidelijk geweest. We kunnen niet iedere situatie controleren en Virgil blijft onderdeel van Southampton, omdat hij een contract heeft."



De Argentijn gaat verder: "De speler weet in dit geval waar hij aan toe is en we moeten doorgaan. Ik kan de gedachten van een speler alleen niet controleren. Dit weekend is hij niet beschikbaar, omdat hij door een virus twee dagen niet heeft kunnen trainen. We verwachten dat hij daarna terugkeert en zijn mening kan veranderen."