Pochettino: ze moesten mij ook opzoeken op Google

Vleugelverdediger Danny Rose kwam onlangs met wat kritiek aan het adres van zijn werkgever Tottenham Hotspur. De Engelsman zei dat hij vond dat de Londenaren eens spijkers met koppen moest slaan op de transfermarkt, in plaats van komen met spelers die je op moet zoeken via Google ...



Oefenmeester Mauricio Pochettino laat daarover aan de Engelse pers weten: "Dit is geen grap. Toen een speler als Eric Dier, tegenwoordig een international, vastgelegd werd, kende niemand hem. Dele Alli speelde in de League One, N’Golo Kanté ergens in Frankrijk. Van sommige topspelers had nog niemand twee of drie jaar geleden gehoord."



De Argentijn gaat verder: "Toen ik in Engeland kwam, wilden de mensen ook weten wie Maurico Pochettino was. Vijf jaar geleden wisten waarschijnlijk weinig mensen wie ik was. Ze gebruikten vast Google om dat uit te zoeken. Je moet begrijpen dat Rose zijn mening gaf. Ik kan moeilijk bij iedere speler nagaan of hij gelukkig is. Uiteindelijk heeft de speler zijn excuses aangeboden voor zijn uitspraken en die heb ik aanvaard."