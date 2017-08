'Premier League-ster aangeboden bij FC Barcelona'

Het is inmiddels wel algemeen bekend dat FC Barcelona bezig is met Ousmane Dembélé van Borussia Dortmund en Philippe Coutinho van Liverpool. De werkgevers van deze voetballers doen echter behoorlijk moeilijk en mogelijk moeten de Catalanen doorschakelen. Dan kunnen zij uitkomen bij Riyad Mahrez van Leicester City.



De Speler van het Seizoen van 2015-2016 in de Premier League is volgens het dagblad Sport aangeboden bij technisch directeur Robert Fernandez van Barcelona. Het is algemeen bekend dat de Algerijnse international wil verkassen, maar een clubs als AS Roma, dat hem wel graag wil hebben, kan de vraagprijs van de Foxes niet op tafel leggen. Voor Barça, gesterkt door de 222 miljoen euro die het ontving voor Neymar, is dit geen probleem.



Voor nu is Mahrez slechts een optie achter de hierboven genoemde namen. Liverpool is echter al met een officieel statement gekomen: Coutinho zou niet mogen vertrekken. Daar denkt de Braziliaan zelf anders over, maar als er definitief een streep door deze megatransfer gaat, komt Barça mogelijk uit bij de voetballer van Leicester City.