"Voetballers vermaken, in de zorg redden ze mensen"

Feyenoorder Jens Toornstra is nog altijd van mening dat voetballers eigenlijk wat te veel verdienen. Of in ieder geval: hij vindt dat de salarissen in de zorg wel wat hoger zouden mogen liggen. Dat benadrukt de voetballer nog maar eens in gesprek met het Algemeen Dagblad.



Toornstra zet zijn woorden kracht bij: "Wij voetballers vermaken mensen, in de zorg redden ze mensen. Hun baan is veel belangrijker dan die van mij, iemand die toevallig tegen een balletje kan trappen. Ik sta nog steeds achter die uitspraak." Is dit de idealist in de Feyenoorder? "Maatschappelijke betrokkenheid eerder. Als zoon van een moeder die in de gehandicaptenzorg werkt, weet ik wat het 'normale' leven is. Aan dat normale leven geef ik graag iets terug. Bijvoorbeeld als ambassadeur van de Dirk Kuyt Foundation, die zich inzet voor mensen met een beperking. Een fijne afwisseling met het wereldje waarin ik verkeer."



De Oranje-kandidaat gaat verder: "Ik ben pas op relatief late leeftijd prof geworden en ken dus ook de andere kant van de maatschappij. Dat helpt mij nog meer te waarderen en te genieten van wat ik heb. Toch kan ik me er nog wel steeds over verbazen dat Neymar verkocht wordt voor 200 miljoen euro. Anderzijds: voor mij betaalde Feyenoord ook enkele miljoenen aan FC Utrecht. De gedachte dat ik zo'n prijs kennelijk waard ben, tja, een heel gek idee natuurlijk."