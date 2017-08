'Opstelling Ajax: Keizer kiest deze spelers'

De Eredivisie-topclub Ajax start zijn avontuur in de Nederlandse competitie op zaterdagavond tegen Heracles Almelo. De Amsterdammers hopen de drie punten mee naar huis te nemen en coach Marcel Keizer wil dat bewerkstelligen met een bekende opstelling. Hij kiest volgens het Algemeen Dagblad voor zijn vaste elf namen.



In de thuiswedstrijd van Ajax tegen OGC Nice speelden de Amsterdammers bij vlagen alleraardigst, alhoewel men dus niet kon voorkomen dat de Fransen doorgingen naar de volgende ronde. Klaarblijkelijk is Keizer echter tevreden over zijn opstelling en daarom houdt hij vast aan de bekende namen. Dat betekent dat centrumverdediger Davinson Sánchez gewoon speelt, ondanks de transfergeruchten over de Colombiaan en het Engelse Tottenham Hotspur.



In het hart van de verdediging wordt hij bijgestaan door Matthijs de Ligt en zij worden geflankeerd door Joël Veltman en Nick Viergever. Lasse Schöne krijgt wederom de voorkeur boven Frenkie de Jong, waar Just Kluivert op rechtsvoor mag beginnen, zodat David Neres weer op de bank begint.



Opstelling Ajax: Onana; Veltman, Sánchez, De Ligt, Viergever; Schöne, Van de Beek, Ziyech; Kluivert, Dolberg, Younes.