Jörgensen over Ajacied: hij doet het geweldig

Goalgetter Nicolai Jörgensen gaat ook dit seizoen weer voor de titel van topscorer en zal wat dit betreft vooral af moeten rekenen met zijn landgenoot die voor Ajax speelt, Kasper Dolberg. De Feyenoorder is onder de indruk van de Ajacied, zo vertelt hij aan De Telegraaf.



Jörgensen zegt namelijk: "De druk op Dolberg is enorm, omdat de verwachtingen bij hem zo hoog zijn. Vooral van de Deense media. Maar hij doet het in mijn ogen geweldig. Hij blijft onder alle omstandigheden zo koel en zo rustig. Niemand kan iets slechts van die jongen zeggen. Ik heb hem hoog zitten en ik denk ook dat hij aan alle verwachtingen gaat voldoen."



De spits heeft nog voldoende ambities. "Het wordt alleen maar moeilijker om de prestatie van vorig seizoen te evenaren. Iedereen wil de kampioen verslaan. Krijg ik dubbele dekking? Dat mag, dan komt er voor andere spelers in ons team meer ruimte. Ik wil aan het eind van dit seizoen in totaal acht medailles in mijn prijzenkast hebben. Ik heb al vijf grote prijzen gewonnen in mijn carrière. In Nederland ga ik voor de dubbel met Feyenoord."