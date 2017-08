'Barça adviseert Dembélé en Coutinho: clubs woedend'

Philippe Coutinho van Liverpool en Ousmane Dembélé van Borussia Dortmund staan op het verlanglijstje van FC Barcelona. De Catalanen hebben al een paar keer geboden op deze beide spelers, maar hun werkgevers weten vooralsnog van geen wijken. Daarom moeten de voetballers van Barça maar gaan muiten.



Volgens diverse media hebben Coutinho en Dembélé dat advies gekregen van de technische leiding van de grootmacht uit de Primera División. En we weten in ieder geval dat de laatstgenoemde in de afgelopen week opeens niet op de training verscheen bij de club van trainer Peter Bosz, waarna hij een schorsing opgelegd kreeg en de Duitsers hun afschuw uitspraken ...



Coutinho zou het advies hebben gekregen om met eenzelfde soort actie te komen, des te meer omdat Liverpool al helemaal niet wil verkopen. De eigenaars van de Reds zouden wel openstaan voor een miljoenendeal, maar oefenmeester Jürgen Klopp wil per se de beschikking hebben over zijn multifunctionele Braziliaan. Dat maak het lastig om spijkers met koppen te slaan voor Barça en dus ligt de bal bij Coutinho, die een transferverzoek moet indienen of zich ziek moet melden. Die werkwijze van de Catalanen wordt overigens totaal niet geapprecieerd.