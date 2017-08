Ziyech: Ajax is verder dan PSV en Feyenoord

Onder oefenmeester Peter Bosz speelde Ajax bij tijd en wijle goed voetbal, maar de Amsterdammers pakten geen prijzen. Dat moet in het seizoen 2017-2018 veranderen en spelmaker Hakim Ziyech denkt dat zijn ploeg verder is dan de concurrentie van PSV en Feyenoord, zo zegt hij tegen de NOS.



De Marokkaan neemt het woord: "Het wordt wel weer eens tijd om een prijs te pakken. Dat vinden we allemaal. Ajax hoort ieder jaar iets te winnen. Bovendien denk ik dat wij de stijgende lijn van vorig seizoen zullen doortrekken en daarom zijn we verder dan Feyenoord en PSV. Dus ik denk dat onze kansen veel groter zijn dan van de andere topclubs."



Vleugelspits Amin Younes is het daar helemaal mee eens. "In Amsterdam verwacht men van ons dat we een prijs pakken en ik moet zeggen: ik heb een goed gevoel, omdat we een team hebben met zeer getalenteerde spelers. En vooral omdat ik merk dat we allemaal iedere dag beter willen worden en zo moet het ook." De Duitser won de Confederations Cup met zijn land. "Met Die Mannschaft waren we echt op jacht naar succes. Dat merkte je bij iedereen, iedere dag weer. Daarom hebben we het toernooi gewonnen. Het was geweldig om mee te maken."