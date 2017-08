'Ajax-diamantje tekent binnenkort contractverlenging'

Waar Ajax deze maand misschien nog met slecht nieuws komt over Davinson Sánchez, blijft zijn verdedigingskompaan Matthijs de Ligt de aankomende jaren hoogstwaarschijnlijk wel actief in de Johan Cruijff ArenA. Het grote talent gaat vermoedelijk namelijk wel een contractverlenging ondertekenen, zo bevestigt zijn begeleider Barry Hulshoff.



Die laatste onthult in gesprek met De Telegraaf: "Ajax heeft een voorstel gedaan en wij hebben daarop gereageerd met een tegenvoorstel. Qua financiën is er nog een klein gaatje, maar als Ajax een beetje zijn best doet, komen we daar wel uit. Wie Matthijs kent, weet echter dat andere zaken ook belangrijk zijn. Hij wil weten wat het sportieve perspectief is. Van hemzelf, maar ook van het elftal. Hoe ziet de selectie er de komende jaren uit?"



De Ligt zelf rekent al op een verlenging. "Mijn insteek is niet alleen bij Ajax te blijven, maar hier de komende jaren te voetballen. Davy Klaassen zei dat je het echt heel duidelijk voelt: 'Hé, dit is hét moment, nu ben ik klaar om een transfer te maken'. Dan moet je tot de top van de Eredivisie behoren. En zo ver ben ik nog niet."