Henk Fraser is niet van plan om spelletjes te spelen als trainer van Vitesse. De oefenmeester beschikt over een concurrerende ploeg en daar moeten de spelers in zijn ogen maar mee omgaan.



"Ze moeten zich dit seizoen beseffen dat er verdomd veel concurrentie is met dus veel gelijkwaardige spelers om je heen. Maar dat is een wezenlijk onderdeel van topsport", stelt Fraser tegenover Omroep Gelderland. "Ik heb in principe maar tien of elf vrienden. De rest vindt je even niet zo aardig, maar dat hoort er bij en daar zit ik ook niet mee."



Zo was er ophef rond doelman Eloy Room en is de spitspositie een aandachtspunt. Fraser is duidelijk: "Rouleren dit seizoen? Van nature doe ik dat niet en ben ik geen voorstander, maar ook ik kijk om mij heen en praat daarover met mensen. Ja, John van den Brom rouleerde afgelopen seizoen veel bij AZ. Hij kreeg veel kritiek."



"Aan het eind had hij geen tastbare prijs en dan is het altijd makkelijk lullen achteraf. Maar ze staan wel in de bekerfinale, overwinteren Europees en worden pas in het laatste weekend zesde. Daar zou ik voor tekenen", aldus de Vitesse-trainer.