Akkoord tussen Ajax en Spurs over Sánchez geclaimd

Supporters van Ajax zullen hun adem inhouden. Volgens de Spaanse journalist Gerard Romero heeft de club een akkoord bereikt met Tottenham Hotspur omtrent Davinson Sánchez.



Volgens Romero gaat het om een transfersom van 35 miljoen, al is de bijbehorende valuta niet duidelijk. Ajax liet eerder weten niet mee te willen werken aan een vertrek onder de veertig miljoen euro. Sterker nog: na het uitzwaaien van meerdere verdedigers zou een vertrek van Sánchez een flinke streep door de rekening zijn.



Tottenham Hotspur is deze zomer nog niet heel actief op de transfermarkt. De Londenaren haalden zelfs nog geen nieuwe spelers aan boord, maar mogelijk gaat dat veranderen nu de berichtgeving rond Sánchez steeds concreter is. De Colombiaan heeft pas één jaar in de benen bij Ajax.





💥 El central Davinson Sánchez será nuevo jugador del Tottenham. Los ingleses pagan 35M por el central al Ajax #mercato #Premier 💥 — Gerard Romero (@gerardromero) 11 augustus 2017