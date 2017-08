Molenaar neemt opmerkelijk besluit bij Roda JC

Tom Van Hyfte is naar België vertrokken en dus was de aanvoerdersband van Roda JC Kerkrade beschikbaar. Trainer Robert Molenaar heeft inmiddels een nieuwe doch opmerkelijke pikorde samengesteld.



Het is gebruikelijk om een aanvoerder te kiezen en hooguit een paar reserve-aanvoerders. Molenaar pakt het anders aan. Ard van Peppen is de nummer één, Adil Auassar de nummer twee en Mohamed El Makrini de nummer drie, maar de trainer houdt blijkbaar rekening met veel blessures en schorsingen.



Molenaar, die eind vorig seizoen werd ontslagen bij FC Volendam, heeft namelijk nóg drie spelers aangewezen die hiervoor in aanmerking komen. Het gaat om Nathan Rutjes, Frederic Ananou en Daryl Werker. Dat meldt L1.



Roda handhaafde zich afgelopen seizoen via de play-offs.