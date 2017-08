Kostas Lamprou is door Ajax binnengehaald als derde doelman achter André Onana en Benjamin van Leer. Keepers staan in die situatie veelal op de achtergrond, maar de Amsterdammers hebben desondanks onbegrip gekweekt.



"De keeper van de F1 is door zijn rug gegaan", grapte analist René van der Gijp vrijdagavond in het praatprogramma Voetbal Inside. Johan Derksen is serieuzer van toon, maar ook de voormalig hoofdredacteur van Voetbal International blijkt geen voorstander van zijn komst naar Ajax.



Derksen legt uit: "Het kan eigenlijk niet bij een topclub. Als tweede en derde keeper haal je doelmannen die rustig zijn. Hoezeer ze ook zeggen dat ze de concurrentiestrijd aangaan, je haalt niet iemand die nu al zegt dat hij hogerop wil."