Twente opnieuw in de steigers: "Kwestie van overleven"

FC Twente heeft een moeilijke voorbereiding achter de rug en dan wacht ook nog eens direct een bezoek aan landskampioen Feyenoord. Clubwatcher Leon ten Voorde acht de Tukkers niet in staat om te stunten.



"Twente is niet alleen nog niet klaar voor De Kuip, dit Twente is nog niet eens klaar voor de rest van het seizoen", luidt zijn stevige conclusie. "De cynicus onder de Twente-supporters moest deze week lachen toen ze zich bij Feyenoord zo druk maakten over de geblesseerde doelman Brad Jones. Alsof die het zondag zo druk gaat krijgen met de Twentse aanval..."



De journalist van TC/Tubantia wijst er wel op dat FC Twente in de voorbereiding defensief redelijk overeind bleef tegen 'gerenommeerde clubs'. "Niemand zegt het hardop, maar in de huidige situatie nemen veel supporters al genoegen met een kleine nederlaag in Rotterdam. Het is een kwestie van overleven. Hopen en bidden dat de verwachte storm niet meer dan een flauw briesje wordt."