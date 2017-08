Droom komt uit voor Cambuur-ster: "Het was nu of nooit"

SC Cambuur raakt opnieuw een smaakmaker kwijt. Na spelers als Jamiro Monteiro, Sander van de Streek en Tarik Tissoudali heeft ook Stefano Lilipaly voor een vertrek gekozen, zo meldt de Leeuwarder Courant.



Lilipaly (27) kwam in januari over van Telstar en had direct een belangrijk aandeel (acht doelpunten, zes assists). De creatieve middenvelder diende echter een transferverzoek in en na ontvangst van een 'goede transfersom' heeft Cambuur hem naar geboorteland Indonesië laten gaan. Naar Bali United.



Na zijn vaderschap wilde Lilipaly deze stap graag maken. "Het was nu of nooit. Het gevoel bleef knagen dat ik afgelopen winter al had moeten kiezen voor het avontuur in Indonesië en ook gezien mijn leeftijd gaan er niet veel kansen meer komen. De club en alle mensen daaromheen ga ik zeker missen en ben ik zeer dankbaar voor het mooie halve seizoen."