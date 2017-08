"Hoeveel wedstrijden Feyenoord in de CL gaat spelen?"

Feyenoord is in voorbereiding op de eerste competitiewedstrijd van het seizoen, thuis tegen FC Twente. De Kuip is dit seizoen het decor van meer mooie affiches en een deel daarvan zal in de Champions League plaatsvinden.



"Ik heb mijn plekkie al gereserveerd", reageert Jan Boskamp tegenover Voetbal Inside. "Je weet dat ik altijd naar wedstrijden van FC Barcelona ga kijken. Nu spelen wij zeker zes wedstrijden. Ik hoop meer, maar ik ga die zes wedstrijden sowieso thuis en uit kijken."



"Hoeveel wedstrijden Feyenoord in de Champions League gaat spelen?", vervolgt Boskamp. "Als ik eerlijk moet zijn, houd ik het bij die zes. Ik weet niet tegen wie ze spelen. Als je met twee grote ploegen zit, weet je zeker dat je klaar bent. Het is de vraag of je voor die derde plek kan gaan dan."